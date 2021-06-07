Депутата ГД разочаровало решение УЕФА по форме украинской сборной

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев обсудил со «Спорт-Экспрессом» решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу. На ней обозначены границы страны, в которые входят Крым, а также ЛНР и ДНР.

Парламентарий назвал решение УЕФА «политикой двойных стандартов». По его мнению, это недопустимо. «Украина выражает политическую позицию, которая несовместима с Российской Федерацией. Если УЕФА принимает такое решение, значит, они распускают руки подобным лозунгам и движениям. <…> Я разочарован данным решением», — приводит слова Свищева «Газета.ru».