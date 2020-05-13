Гарет Бэйл может перейти в «Ньюкасл»
Руководство «Ньюкасла» присматривается к хавбеку мадридского «Реала» Гарету Бэйлу. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, британский клуб намерен подписать полузащитника во время летнего трансферного окна. По словам инсайдера, «Ньюкасл» готов платить валлийцу 17 миллионов евро в год. В свою очередь мадридский клуб согласен отпустить Бэйла за 20 миллионов евро.
Ранее мэр Лондона Садик Хан высказался против возобновления чемпионата Англии по футболу в июне.
«Есть вопросы, связанные с безопасностью игроков во время тренировок, перемещением футболистов по стране и риском распространения инфекции во время матчей», — обратили внимание в лондонской мэрии.