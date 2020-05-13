Гарет Бэйл может перейти в «Ньюкасл»

По данным издания, британский клуб намерен подписать полузащитника во время летнего трансферного окна. По словам инсайдера, «Ньюкасл» готов платить валлийцу 17 миллионов евро в год. В свою очередь мадридский клуб согласен отпустить Бэйла за 20 миллионов евро.

Ранее мэр Лондона Садик Хан высказался против возобновления чемпионата Англии по футболу в июне.

«Есть вопросы, связанные с безопасностью игроков во время тренировок, перемещением футболистов по стране и риском распространения инфекции во время матчей», — обратили внимание в лондонской мэрии.