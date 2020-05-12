Мэр Лондона высказался против возобновления чемпионата Англии по футболу в июне

По данным издания, накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что с первого июня в стране разрешено проведение массовых мероприятий. Руководство АПЛ выказало готовность возобновить сезон уже с 12 июня. Лондонский мэр посчитал преждевременными планы футбольных функционеров.

«Есть вопросы, связанные с безопасностью игроков во время тренировок, перемещением футболистов по стране и риском распространения инфекции во время матчей», — отмечается в сообщении мэрии.