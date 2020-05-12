Мэр Лондона высказался против возобновления чемпионата Англии по футболу в июне
Планы Английской премьер-лиги (АПЛ) возобновить в июне футбольные матчи не нашли отклика у мэра Лондона Садика Хана. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что с первого июня в стране разрешено проведение массовых мероприятий. Руководство АПЛ выказало готовность возобновить сезон уже с 12 июня. Лондонский мэр посчитал преждевременными планы футбольных функционеров.
«Есть вопросы, связанные с безопасностью игроков во время тренировок, перемещением футболистов по стране и риском распространения инфекции во время матчей», — отмечается в сообщении мэрии.