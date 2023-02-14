Эксклюзив 14 февраля 2023, 00:32 Футбольный эксперт Ловчев назвал Акинфеева героем отечественного футбола Футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил вклад Акинфеева в развитие российского футбола РИА «Новости»

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Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев по праву может считаться героем современного российского футбола. Об этомв интервью ведущей «360» Марусе Михейчик заявил бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев.

Он подчеркнул, что может назвать Акинфеева главным российским футболистом десятилетия. Ловчев отметил, что голкиперов запоминают не только по тому, как они охраняют ворота о вражеских голов, но и промахов, которые они допускают.

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«Многие помнят, как Игорь пропустил какой-то гол. Кажется, это было в Бразилии. Он ловил мяч, а тот сквозь руки пролетел. Но сколько раз он выручал, брал неберущиеся мячи», — отметил Ловчев.

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Также в заслугу Акинфееву он поставил то, что футболист никуда не уехал, а всегда оставался в России, хотя в других странах он мог больше заработать и выйти на другой игровой уровень.

Ранее Акинфеев рассказывал об отношенияхс бывшим наставником российской сборной Станиславом Черчесовым. По его словам, ему не потребовалось никакого времени на «притирку» с тренером.