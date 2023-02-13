Спорт 13 февраля 2023, 16:35 Игорь Акинфеев высказался о рабочих отношениях со Станиславом Черчесовым

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал «Спорт-Экспрессу», как у него складывались отношения с бывшим наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.

Акинфеев признался, что не потребовалось никакого времени на притирку, когда Черчесов возглавил сборную.

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«Он вызвал меня и еще нескольких ветеранов к себе и сказал, что, если есть какие-то вопросы, мы можем всегда заходить к нему. Мы и на поле могли поговорить, и вне поля. 10-15 минут разговора — и все проблемы снимались», — цитирует голкипера RT.

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Сборной России под руководством Черчесова удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира, который проходил в 2018 году. После того, как россияне не смогли выйти из группового этапа на Евро-2020, Черчесов подал в отставку.