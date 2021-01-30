Футболисты «Тамбова» обратились в профсоюз из-за долгов по зарплате

«Тамбов», замыкающий турнирную таблицу Российской премьер-лиги, задолжал игрокам 150 миллионов рублей. Из-за этого в декабре Следственный комитет возбудил дело против генерального директора команды Ольги Коноваловой.

На днях губернатор Тамбовской области Александр Никитин сообщил, что регион не станет выделять деньги «Тамбову». По словам чиновника, ранее команда уже получала средства из бюджета.

«Как распределялись средства в клубе, непонятно. У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем», — отметил глава региона.

Руководитель профсоюза сообщил, что к ним «постоянно обращаются футболисты» «Тамбова».

«У всех разные ситуации, работа идет по нескольким направлениям», — сказал Зотов, не приведя подробностей.

ФК «Тамбов» могут снять с чемпионата и расформировать. Судьбу команды должны решить в ближайшие дни.