ФК «Тамбов» предрекли конец существования
Перспективы «Тамбова» обсудила в интервью изданию «Спорт-Экспресс» генеральный директор клуба Ольга Коновалова.
«Решение будет принято до 31 января. <…> Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение», — сказала она.
Коновалова добавила, что члены ассоциации ФК «Тамбов» запросили развернутый финансовый отчет.
«99% (что команда снимется с РПЛ — прим. ред.). И все — клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона», — подчеркнула гендиректор «Тамбова».
Из состава учредителей клуба, подчеркнула она, вышла «даже академия футбола». А ее присутствие — одно из требований правил лицензирования.
«В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении РПЛ и даже ФНЛ», — заключила Коновалова.
«Тамбов» находится на последнем месте в РПЛ, набрав после 19 туров 13 очков.