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    25 января 2021, 23:46

    ФК «Тамбов» предрекли конец существования

    Александра Ломейко

    Футбольный клуб «Тамбов» могут снять с чемпионата Российской премьер-лиги и расформировать. Судьбу команды решат до 31 января.

    Перспективы «Тамбова» обсудила в интервью изданию «Спорт-Экспресс» генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

    «Решение будет принято до 31 января. <…> Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение», — сказала она.

    Коновалова добавила, что члены ассоциации ФК «Тамбов» запросили развернутый финансовый отчет.

    «99% (что команда снимется с РПЛ — прим. ред.). И все — клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона», — подчеркнула гендиректор «Тамбова».

    Из состава учредителей клуба, подчеркнула она, вышла «даже академия футбола». А ее присутствие — одно из требований правил лицензирования.

    «В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении РПЛ и даже ФНЛ», — заключила Коновалова.

    «Тамбов» находится на последнем месте в РПЛ, набрав после 19 туров 13 очков.