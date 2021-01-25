ФК «Тамбов» предрекли конец существования

Футбольный клуб «Тамбов» могут снять с чемпионата Российской премьер-лиги и расформировать. Судьбу команды решат до 31 января.

Перспективы «Тамбова» обсудила в интервью изданию «Спорт-Экспресс» генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

«Решение будет принято до 31 января. <…> Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение», — сказала она.

Коновалова добавила, что члены ассоциации ФК «Тамбов» запросили развернутый финансовый отчет.

«99% (что команда снимется с РПЛ — прим. ред.). И все — клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона», — подчеркнула гендиректор «Тамбова».

Из состава учредителей клуба, подчеркнула она, вышла «даже академия футбола». А ее присутствие — одно из требований правил лицензирования.

«В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении РПЛ и даже ФНЛ», — заключила Коновалова.

«Тамбов» находится на последнем месте в РПЛ, набрав после 19 туров 13 очков.