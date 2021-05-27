Футболисты молодежки «Ахмата» и «Локомотива» устроили драку на поле

Во время матча заключительного тура молодежного чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Локомотивом» произошла драка. Один из футболистов клуба из Грозного бросился на судью после красной карточки, и на поле завязалась потасовка.

«В конце матча молодежного первенства „Ахмат“ — „Локомотив“ произошла потасовка между игроками команд. Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения», — приводит РИА «Новости» слова пресс-атташе РПЛ Дмитрия Зеленова.

Он добавил, что с поля удалили несколько игроков, после чего матч продолжился. «Локомотив» победил со счетом 5:1. По словам Зеленова, все материалы по этому происшествию передадут в КДК РФС. Красные карточки получили футболисты «Ахмата» Лечи Садулаев, Абдула-Малик Джакуев и Турпал-Али Ибишев.

Ранее в УМВД Приморья сообщили о массовой драке между болельщиками во время любительского футбольного матча в Артеме. По данным полиции, три человека получили травмы.