Массовая драка произошла во время футбольного матча в Приморье

Во время любительского матча между командами «Энергия-Димир» и «Луч» в Артеме вспыхнула массовая драка. Болельщики пустили в ход пиротехнику. Три человека пострадали. Видео потасовки разошлось в Сети.

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о том, что в районе стадиона „Энергия“, расположенном на улице Днепростроевской, происходит драка. Между болельщиками произошел конфликт, переросший в драку. В результате трое мужчин обратились в медицинское учреждение», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы УМВД по региону.

В полиции отметили, что организаторы не согласовали проведение матча с местной администрацией и правоохранительными органами.

После драки в отделение доставили четырех ее активных участников. Все они оказались жителями Владивостока. Самому старшему из задержанных 23 года, младшему — 16 лет. В МВД сейчас решают вопрос об уголовном деле по статье «Хулиганство». В отношении организаторов встречи составили административные протоколы.