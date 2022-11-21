Спорт 21 ноября 2022, 18:57 Футболисты Ирана отказались исполнять гимн страны на ЧМ в Катаре Болельщики поддержали свистом сборную Ирана за отказ исполнять гимн на ЧМ в Катаре РИА «Новости»

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Футболисты сборной Ирана отказались исполнять гимн страны перед началом первого матча чемпионата мира в Катаре. Во время исполнения композиции игроки стояли молча, а болельщики поддерживали их аплодисментами и свистом, сообщило РИА «Новости».

Перед игрой один из футболистов иранской сборной Алиреза Джаханбахш заявил, что команда коллективно примет решение о том, исполнять гимн или нет перед игрой со сборной Англии.

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Матч закончился со счетом 6:2 в пользу Англии.

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Отказ от пения гимна стал политическим жестом в поддержку жертв демонстраций в Иране. Протесты продолжаются в стране с середины сентября. Причиной беспорядков стала гибель молодой местной жительницы после того, как ее задержала полиция нравов. Девушку доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

В середине ноября агентство ISNA сообщило о том, что одного из участников протестных демонстраций в провинции Тегеран предварительно приговорили к смерти.