Мир 13 ноября 2022, 21:06 Одного из организаторов беспорядков в Иране приговорили к смерти ISNA: в Иране вынесли предварительный смертный приговор за организацию беспорядков РИА «Новости»

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Один из участников протестных демонстраций в провинции Тегеран получил предварительный смертный приговор. Об этом сообщило агентство ISNA.

Суд обвинил задержанного в поджоге правительственного здания и организации беспорядков. Еще пять митингующих получили постановления о лишении свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Протестующих обвинили «в нарушении общественного порядка и в сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности страны».

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С сентября в Иране не прекращаются беспорядки после гибели 22-летней студентки, которую полицейские задержали за неправильное ношение хиджаба.

Смерть молодой девушки в больнице, куда ее доставили из отделения полиции, спровоцировала масштабные протесты. Митингующие требовали отставки действующей власти.

Глава Ирана Ибрахим Раиси ранее возложил ответственность за охватившие страну «хаос и террор» на Соединенные Штаты.