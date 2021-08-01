Футболисты «Химок» одержали победу над «Краснодаром»

Подмосковный футбольный клуб «Химки» выиграл у «Краснодара» матч второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Как сообщил ТАСС, из-за ковидных ограничений на игре смогли присутствовать не более 500 болельщиков.

Счет игры 1:0 пользу команды «Химки». В ее составе гол забил Илья Кухарчук, он отправил мяч в ворота на 63 минуте. В первом тайме пенальти не смог реализовать краснодарский игрок Виктор Классон — удар был отражен вратарем Ильей Лантратовым.

Для подмосковного клуба это первая победа в текущем сезоне. Сейчас команда занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе «Химок» три очка. После поражения клуб из Краснодара опустился на десятое место, тоже с тремя очками.

Следующий матч РПЛ предстоит «Краснодару» 7 августа. Игроки встретятся с петербургским «Зенитом». На следующий день «Химкам» предстоит матч с командой «Ростов».

Ранее столичный «Локомотив» выиграл матч с ЦСКА со счетом 2:1. Железнодорожники не проигрывали армейцам в чемпионате России по футболу с 2019 года.