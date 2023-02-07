Спорт 07 февраля 2023, 22:05 Футболисты Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» «Инсайды от Карпа»: Дзюба и Смольников подпишут с «Локомотивом» контракт до конца сезона РИА «Новости»

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Российские футболисты Артем Дзюба и Игорь Смольников договорились к клубом «Локомотив» о подписании контрактов до конца года. По контракту каждому полагается по 2,5 миллиона рублей ежемесячно. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в Telegram-канале.

Дзюба планирует подписать договор сразу, Смольников поставит подпись на следующем сборе. Завтра оба спортсмена пройдут медицинское обследование, сообщил инсайдер.

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По данным источника, игрокам будут выплачивать по 2,5 ежемесячно. «Локомотив» оставил за собой право решать вопрос о продлении контрактов на год, однако в соглашении такого пункта нет.

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Оба спортсмена сейчас в статусе свободных агентов. Дзюба покинул турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» в ноябре. СМИ сообщали, что россиянин расторг контракт с клубом из-за задержек зарплаты. В турецком клубе Дзюба играл с августа, он провел пять матчей и забил один гол. Сам спортсмен не стал комментировать свой уход.