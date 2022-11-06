Названа причина ухода Дзюбы из «Адана Демирспор» | 360°

Спорт 06 ноября 2022, 16:03 Названа причина ухода Дзюбы из «Адана Демирспор» Sport24: нападающий Дзюба ушел из команды «Адана Демирспор» из-за задержек зарплаты РИА "Новости"

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Российский нападающий Артем Дзюба покинул турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» из-за задержек зарплаты. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на собственный источник.

По данным этого СМИ, спортсмен не получил выплаты за два осенних месяца. Также стало известно, что Дзюба заключил с командой соглашение, по которому все долги ему выплатят до января-февраля следующего года.

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Футболист пришел в турецкий клуб лишь в августе. Он заключил контракт на год с возможностью продления на один сезон. В составе «Адана Демирспор» Дзюба успел провести лишь пять матчей и забить один гол. О его уходе сообщили 6 ноября, сам он никак не прокомментировал ситуацию.

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Артем Дзюба семь лет выступал за петербургский «Зенит» и, находясь в его составе, четыре раз завоевал титул чемпиона России. В 2021 году его приглашали в российскую сборную на подготовку к отборочным матчам перед чемпионатом мира — 2022, однако Дзюба честно сказал, что не чувствует себя в достаточно хорошей для этого форме, писало «Утро.ру».