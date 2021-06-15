Датский футболист Эриксен впервые обратился к фанатам после остановки сердца на Евро-2020

Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен впервые обратился к болельщикам после того, как во время матча против Финляндии на Евро-2020 у него остановилось сердце. Он поблагодарил всех за поддержку, написав об этом на своей странице в Instagram.

Футболист разместил фото из больничной палаты. На снимке Эриксен улыбается и показывает большой палец.

«Привет всем. Спасибо за ваши милые и волшебные сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи. Я в порядке. Мне еще предстоят некоторые обследования в госпитале, но я чувствую себя хорошо. Буду болеть за ребят из сборной Дании на следующих матчах. Играйте за всю нашу страну», — написал футболист.

За полчаса запись Эриксена набрала более 530 тысяч лайков.

Матч Дания — Финляндия в рамках чемпионата Европы по футболу состоялся в минувшую субботу. В конце первого тайма Эриксен упал и не смог подняться. Игра была прервана. Ему оказывали помощь около 15 минут. Затем спортсмена госпитализировали. Врачи диагностировали у него сердечный приступ. Матч возобновили. Команда Дании в итоге уступила со счетом 0:1. Сейчас состояние Эриксена стабильное.