Спорт 07 мая 2023, 21:37 Квинси Промес стал рекордсменом по голам в чемпионатах России среди легионеров Нападающий «Спартака» Промес установил рекорд по голам в чемпионатах РФ среди легионеров РИА «Новости»

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Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Антон Промес установил рекорд по числу забитых в чемпионатах России по футболу голов среди легионеров. В матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» он забил 86-й мяч, став лучшим иностранным бомбардиром национальных первенств.

Встреча «Зенит» — «Спартак» прошла 7 мая в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу петербуржцев. В составе красно-белых отличился в том числе Квинси Промес. Его гол с пенальти стал 86-м в российских чемпионатах. Он позволил спортсмену превзойти рекорд иранца Сердара Азмуна и бразильца Вагнера Лава, забивших по 85 голов.

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Также Промес догнал спартаковца Егора Титова, который занимает первое место в списке лучших бомбардиров команды в чемпионатах России.

Нидерландец выступает за «Спартак» уже второй год подряд. До этого он также защищал цвета красно-белых в 2014–2018 годах. Одноклубники дали Промесу милое прозвище — «Антоха».