СМИ: «Локомотив» может продать футболиста Смолова

«В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт», — заявил собеседник сайта.

Федору Смолову 30 лет. Он является заслуженным мастером спорта России, а также нападающим московского «Локомотива» и сборной России. В текущем сезоне Смолов провел в составе клуба 12 матчей и забил три мяча. Результативными передачами футболист не отметился.

Сам «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда смогла заработать 21 очко в 14 турах. На первой строчке находится столичный ЦСКА, получивший 31 очко в 14 играх. Кроме того, в тройку лидеров попали «Зенит» и «Спартак».

Ранее «Локомотив» сыграл против «Динамо». Мачт прошел 8 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счетом 5:1 в пользу «Динамо».