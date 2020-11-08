«Динамо» со счетом 5:1 разгромило «Локомотив»

Московский клуб «Динамо» крупно обыграл «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги. Игра, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 5:1.

В составе «Динамо» голы забили Роман Евгеньев (на третьей минуте), Клинтон Н’Жи (33-я), Даниил Лесовой (60-я), Даниил Фомин (86-я, пенальти), Константин Рауш (вторая добавленная минута к основному времени).

У «Локомотива» отличился Зе Луиш (45+2).

За время матча судья удалил двух игроков «Локомотива» — Слободана Райковича и Маринато Гилерме. У «Динамо» красную карточку получил Сергей Паршивлюк.

По итогам матча «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Локомотив» на восьмой строчке (21 очко).

В следующем туре 21 ноября «Динамо» встретится со «Спартаком» на домашней арене красно-белых, «Локомотив» примет тульский «Арсенал».

Сегодня же петербургский «Зенит» обыграл на своем поле «Краснодар» со счетом 3:1. Среди игроков петербургской команды отличился Артем Дзюба, который был в этот раз без капитанской повязки из-за скандала с утекшим в Сеть интимным видео футболиста.