Спорт 10 января 2023, 20:51 Дело по обвинению в сексуальных домогательствах завели на футболиста Дани Алвеса Reuters: на бразильского футболиста Алвеса завели дело из-за сексуальных домогательств РИА «Новости»

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На трехкратного победителя Лиги чемпионов, самого титулованного футболиста из Бразилии Дани Алвеса завели дело. Его обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщил Reuters.

Футболист находится под следствием. Суд высшей инстанции Каталонии начал проводить следственные мероприятия по делу.

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Иск в отношении защитника мексиканского клуба «УНАМ Пумас» и сборной Бразилии подала жительница Испании. Она пожаловалась на 39-летнего спортсмена после ситуации в ночном клубе в Барселоне в декабре. Женщина заявила, что спортсмен засунул руку под ее нижнее белье на вечеринке. Посетительница клуба испугалась. Она попросила своих друзей рассказать о случившемся охранникам заведения. Те переместили ее в безопасное место и вызвали правоохранителей. Когда полицейские приехали в клуб, спортсмена там уже не было.

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Футболист опроверг поступившие в свой адрес обвинения. Источник из окружения Алвеса подтвердил, что тот действительно отдыха в Барселоне. Но между спортсменом и той женщиной «ничего не было».