Суды и алименты. Российские футболисты запутались в исках, детях и женах

Большой спорт, огромные деньги, поездки за границу, вечеринки после громких побед или даже поражений — все эти атрибуты красивой жизни привлекают молоденьких красавиц к именитым футболистам. И российским в том числе.

Кержаков попытался откреститься от алиментов, но не вышло Подробнее

Знаменитые спортсмены получают неслыханные для большинства россиян деньги, и являются завидной добычей на рынке холостяков. Однако глобальная ротация женского окружения превращает вчерашних любимых жен в бывших, которые после развода требуют нешуточных алиментов на детей.

Российские футболисты систематически радуют СМИ новыми подробностями судебных исков и бесконечных разбирательств, выясняя, чего стоит достойная жизнь их детей.

Например, бывший форвард сборной России, а ныне тренер юношеской национальной сборной, Александр Кержаков. Он выиграл у экс-супруги Марии дело об алиментах. Он должен был ежемесячно выплачивать ей 300 тысяч рублей. Но, поменяв работу на менее доходную, решил, что ей надо поумерить аппетиты.

Тем более, что от других браков у него есть еще двое детей. Суд принял его сторону, и присудил выплачивать Марии Голове шестую часть его заработка. Поданная ею апелляция была отклонена. Но женщина намерена взыскать с Кержакова 13 миллионов рублей задолженности по алиментам, так что шоу обязательно продолжится.

В долгах как в шелках и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Он платил первой экс-жене Оксане Тарасовой алименты без индексации и задолжал женщине 15 миллионов рублей. Поэтому футболист подал на нее в суд, чтобы вдвое уменьшить платежи на дочь.

Вездесущая пресса не раз подсчитывала доходы Тарасова, по ее данным, в год он получает около 2,4 миллиона евро. Спортсмен просит суд задним числом пересчитать задолженность, а еще освободить от государственной пошлины размером в тысячу рублей.

Бывший игрок сборной РФ Андрей Аршавин судился с женами дважды. Алиса Казьмина добилась ежемесячной выплаты 340 тысяч рублей на дочь Есению. Первой жене Юлии удалось добиться выплаты половины дохода отца своих троих детей вплоть до 2030 года. Инсайдеры утверждают, что речь идет о пяти миллионах рублей. По некоторым данным, в результате заключенного в ходе 12-часовых прений мирового соглашения, Аршавин перепишет на детей трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Москвы.

В суд обратился и игрок «Спартака» Денис Глушаков, которому стало жалко тратить на бывшую жену Дарью и детей 100 тысяч рублей и треть доходов соответственно. При миллионных контрактах он хотел бы экономно уложиться в 300 тысяч рублей. Адвокаты спортсмена утверждают, что экс-супруга не дает ему видеться с детьми, да еще и угрожает физической расправой. Тем не менее, суд не стал жалеть футболиста. Его зарплата, по слухам, составляет около 2,5 миллионов евро в год.

По суду вынуждена была добиваться алиментов и жена защитника клуба «Сочи» Ивана Новосельцева Катерина Кейру. Ради мужа она оставила карьеру баскетболистки, но вскоре после рождения ребенка он ее бросил. Семейная лодка разбилась вдребезги, когда женщина случайно узнала, что муж переписал их общую квартиру, купленную на совместные деньги, на свою мать. Ожидаемо, грянул скандал. Екатерина собрала документы и обратилась в суд.

На оформление документов для иска она потратила 20 тысяч рублей. Столько же Екатерина получит по суду на содержание ребенка. При этом, ежемесячная зарплата ее мужа — семь миллионов рублей.