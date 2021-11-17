Не драка, а разговор. Теща Кокорина объяснила конфликт ее мужа с бизнесменом в Подмосковье

В СМИ появилась информация о том, что тесть футболиста Александра Кокорина напал на бизнесмена Льва Матвеева в подмосковном поселке. Супруга Руслана Валитова, которого обвиняют в нападении, рассказала подробности этого инцидента «360». По словам Светланы, ее муж просто хотел поговорить с Матвеевым.

Сам бизнесмен утверждал, что Руслан Валитов разбил зеркало его авто и угрожал ему расправой. В Сети распространилось видео с места событий. Однако супруга Валитова категорически не согласна с информацией СМИ.

«Нет, он не напал. Это видно по камерам. Матвеев носился по территории поселка со скоростью 90 километров в час и чуть не въехал в нашу машину. Руслан выезжал из-за ворот и еле успел затормозить, как тот мимо пронесся. Матвеев не останавливался даже на полицейских. Он нарушал правила (разрешенная скорость в поселке Никологорское — 20 километров в час — прим. ред.), и мой супруг подъехал с ним поговорить, на что был послан далеко и надолго. Матвеев вел себя по-хамски, хотя Руслан к нему даже не прикоснулся», — заявила Светлана.

Она отметила, что ее супруг излишне эмоционально отреагировал именно на оскорбления со стороны председателя совета директоров IT-компании SearchInform Льва Матвеева.

«В другом случае никакой такой реакции в жизни бы не было. По камерам видно прекрасно, что Руслан подошел и просто начал говорить. А человек (Лев Матвеев — прим. ред.) повел себя по-хамски, обозвал. А вы понимаете, для мужчины это некорректно», — подчеркнула Светлана.

Теща российского футболиста рассказала, что ее семья старается не позволять молодежи поселка «гонять» на автомобилях на высокой скорости — она беспокоится о детях, внуках и других жителях Никологорского. По словам Светланы, ее супруг хотел донести до Матвеева, что вести себя подобным образом не следует.

«Он решил подъехать к Матвееву во спасение поселка и других жизней. Зная Руслана и то, насколько он корректен, его нужно было реально вывести [из себя]. И к таким вещам в поселке он всегда остается неравнодушным. Поэтому мы боремся за то, чтобы жители не гоняли при разрешенной скорости 20 километров в час. Сколько детей сбивают, сколько всего…» — заключила она.