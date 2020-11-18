Футболист «Спартака» может перейти в АПЛ
Футболист «Спартака» Алекс Крал в дальнейшем может перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным издания, сейчас за спортсменом наблюдают несколько представителей лиги. Стоимость игрока составляет примерно 30 миллионов евро.
Также стало известно, что ушедший из «Спартака» в «Ротор» полузащитник Джано Ананидзе завершит карьеру в возрасте 28 лет. После повреждения колена молодой спортсмен так и не смог восстановиться.