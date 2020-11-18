Футболист «Спартака» может перейти в АПЛ

По данным издания, сейчас за спортсменом наблюдают несколько представителей лиги. Стоимость игрока составляет примерно 30 миллионов евро.

Также стало известно, что ушедший из «Спартака» в «Ротор» полузащитник Джано Ананидзе завершит карьеру в возрасте 28 лет. После повреждения колена молодой спортсмен так и не смог восстановиться.