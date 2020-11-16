Он заявил, что был в курсе ситуации с коленом Ананидзе в момент перехода, но под игру «Ротора» нападающий вполне подходил.

«После трех-четырех дней тренировок Ананидзе подошел ко мне: „Тренер, у меня есть цель — вернуться в сборную Грузии и помочь ей попасть на чемпионат Европы“», — рассказал Хацкевич.

По его словам, футболист отпросился на три недели, чтобы восстановить колено после травмы. На это время он отправился в Москву к своему реабилитологу.

«На прощание договорились: либо он через месяц возвращается, либо набирает мне и ставит в известность, что ничего не получилось», — рассказал тренер «Ротора».

Но колено так восстановить и не удалось. Спортсмен все же позвонил Хацкевичу и сказал, что, скорее всего, с футболом он закончит.

Джано Ананидзе попал в «Спартак» в 2007 году, когда его взяли в молодежную команду. Через два года талантливый молодой спортсмен уже играл в основном составе. За 10 лет он сыграл 146 матчей и забил 16 мячей. Он стал самым молодым футболистом, кто забил гол в составе «Спартака». На тот момент ему было 16 лет.

Травму голеностопа он получил в сентябре 2017 года во время матча с «Анжи». Не до конца оправившись в марте следующего года он вышел на поле в составе сборной Грузии, но уже на 11-й минуте игры его унесли с поля на носилках. Врачи диагностировали, что спортсмен порвал переднюю крестообразную связку. Ему провели операцию.

В январе этого года он расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному соглашению сторон и перешел в «Ротор», где так и не выступил в новом сезоне.