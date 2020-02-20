Футболист сборной России попал в команду недели в Лиге чемпионов

Команда Черышева в этом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграла со счетом 1:4. Но забитый россиянином мяч все равно оценили высоко. Компанию в полузащите ему составили испанец Сауль Ньигес и Ремо Фройлер из «Аталанты».

Ранее стало известно, что российский хавбек Денис Черышев может продолжить свою карьеру в одном из китайских клубов. Футболист перешел в «Вильярреал» в 2016 году, а в августе 2018-го его отдали в аренду в «Валенсию».

Через год ему предложили сотрудничество уже на контрактной основе. Черышев живет и играет в футбол в Испании с 1996 года. Туда он перебрался вместе со своим отцом — бывшим футболистом и тренером Дмитрием Черышевым.