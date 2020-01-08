СМИ узнали об интересе китайского клуба к футболисту сборной России

«Есть один эксклюзив из „Валенсии“. Один из футболистов команды получит предложение от одного серьезного клуба из Китая. Это Денис Черышев», — заявил репортер в прямом эфире.

В текущем сезоне Черышев сыграл 10 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу. Футболист перешел в «Вильярреал» в 2016 году, а в августе 2018 года его отдали в аренду в «Валенсию». Спустя почти год руководство клуба предложило ему перейти в стан «летучих мышей» на контрактной основе.

Черышев живет и играет в футбол в Испании с 1996 года. В Европу он переехал вместе со своим отцом - футболистом Дмитрием Черышевым.