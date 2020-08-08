Футболист сборной России отказался играть в РПЛ

Российский футболист Денис Черышев не захотел переходить в РПЛ. Как пишет сайт Superdeporte, полузащитник отклонил предложение одного из топовых российских клубов и решил остаться в испанской Ла Лиге.

«Черышев отклонил предложение московской команды — „Спартака“ или ЦСКА — и намерен остаться в испанской Ла Лиге, где на протяжении всей своей карьеры играл за „Реал“, „Севилью“, „Вильярреал“ и „Валенсию“», — говорится в сообщении портала.

«Валенсия» собиралась продать Черышева, однако российский игрок планирует заслужить доверие нового тренера клуба Хави Грасии в предсезонье.

«Валенсия» заключила контракт с Черышевым в 2019 году на сумму около шести миллионов евро. Полузащитник перешел в «Вильярреал» в 2016 году, а в августе 2018-го его отдали в аренду «Валенсии». Спустя год с ним заключили контракт до 2022-го.