СМИ: «Валенсия» готова попрощаться с Черышевым

«Валенсия» готова расстаться с семью игроками. В их число попал российский полузащитник, игрок национальной сборной Денис Черышев.

Как пишет портал Super Deporte, из-за пандемии коронавируса у «Валенсии» сейчас финансовые проблемы. Их можно решить пока только выгодными трансферами. Клуб подготовил список из семи игроков, с которыми готов расстаться. Помимо Черышева в него вошли полузащитники Ферран Торрес, Муктар Диакаби и Жоффрей Кондогбиа, нападающие Кевин Гамейро и Родриго Морено и вратарь Яспер Силлессен

«Валенсия» заключила контракт с Черышевым в 2019 году на сумму около шести миллионов евро. Российский футболист перешел в «Вильярреал» в 2016 году, а в августе 2018 года его отдали в аренду «Валенсии». Спустя год с Черышевым заключили контракт до 2022 года.

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