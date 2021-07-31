Футболист «Аякса» погиб в автокатастрофе в 16 лет

Футболист молодежного состава амстердамского клуба «Аякс» Ноа Гессер погиб в результате автомобильной аварии. Ему было 16 лет. О скоропостижной кончине игрока сообщили на сайте команды.

Гессер погиб в автокатастрофе вместе со своим братом. Это произошло в пятницу вечером.

Молодой нападающий играл за «Аякс» с 2018 года. Он перешел в профессиональную амстердамскую команду из любительского клуба «Альфенс Бойс». До этого Гессер играл в «Алмере Сити» и VVIJ.

Субботние матчи «Аякса» начнут с минуты молчания в память о молодом спортсмене. Игроки наденут нарукавные повязки в знак траура, а в спорткомплексе приспустят флаги.

По сообщению издания De Telegraaf, машина, в которой находился 16-летний футболист и его 18-летний брат, в пятницу выехала на встречную полосу и столкнулась с такси. Братья погибли на месте, а таксиста доставили в больницу, но его жизни ничего не угрожает.

Месяц назад в Москве умер 17-летний футболист. Причиной стала остановка сердца. Молодой игрок потерял сознание во время матча.