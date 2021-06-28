Молодой футболист умер в Москве из-за остановки сердца, как у Эриксена. Минуты в ожидании скорой могут стоить жизни

Во время матча Любительской футбольной лиги умер 17-летний игрок. Предположительно, у него, как и у датского полузащитника Кристиана Эриксена, остановилось сердце, но своевременно оказать помощь юноше не смогли. Врачи уверены, что на ровном месте сердечный приступ произойти не может — зато есть риск, что замешан ковид.

Ни столкновений, ни жары

В субботу, 26 июня, во время матча ЛФЛ «Юго-Запад» в Москве спустя пять минут после начала игры внезапно умер 17-летний футболист. Он потерял сознание без видимых причин: стычек с другими спортсменами, усталости или жары в начале вечернего матча не было. Как рассказали «Чемпионату» знакомые погибшего подростка, перед игрой он чувствовал себя хорошо и не жаловался на самочувствие.

По словам президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова, с юношей «произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном». Однако спасти молодого спортсмена не удалось, так как на стадионе и даже рядом с ним не дежурила бригада скорой помощи. Медицинского работника на матче тоже якобы не было, хотя Смирнов заверил, что врачи оказывали помощь подростку до приезда реанимации.

«Мы все подбежали, мой товарищ, который был на трибуне, достал у него язык из горла и повернул на бок. Я в этот момент оглядел стадион в поиске медицинского работника, который обязан присутствовать на стадионе, согласно регламенту. Это обязательный пункт. Но нигде работника не было, что противоречит заявлению ЛФЛ», — объяснил друг погибшего, тоже участвовавший в том роковом матче.

Президент ЛФЛ отметил, что скончавшийся на поле молодой человек был подставным игроком. Из-за этого организаторы долго не могли установить его личность. Один из футболистов матча добавил, что никто из ребят медосмотр не проходил, так что в этом разницы между официальными и подставным игроками не было.

Сердечный приступ

По предварительной версии, причиной внезапной смерти юного футболиста стала остановка сердца. Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Кремнев предположил, что у начинающего спортсмена могла быть врожденная патология.

«Причем она могла быть настолько редкая, что не выявлялась теми рутинными методами, которыми обследуются в спортивных командах, а углубленное исследование вряд ли проводилось — он профессионал небольшого уровня», — сказал врач.

Врач — анестезиолог-реаниматолог, кардиолог Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Александр Патрикеев согласен с тем, что причиной остановки сердца у подростка вполне мог быть не выявленный вовремя врожденный порок.

«Их достаточно много. Если в обычной жизни они позволяют нам существовать относительно безвредно, то на фоне экстремальных нагрузок могут происходить нарушения ритма или какие-то остановки сердца», — объяснил Патрикеев.

Хотя обычно, отметил Кремнев, даже в непрофессиональном спорте игроки находятся под медицинским контролем и таких вещей не случается. Поэтому перед занятиями спортом необходимо сначала пройти полное обследование, определить, нет ли патологий, структурных изменений, как сердце реагирует на нагрузки.

Но могла у сердечного приступа быть и другая причина, считает врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Рашад Абышев. Пример тому — случай с Кристианом Эриксеном. По словам врача, проблемы с сердцем на матче у него возникли из-за недавно перенесенного ковида. Осложнением после нее стал миокардит.

Наше бытовое состояние, когда мы переболели и сразу пошли тренироваться, недопустимо для ситуации, когда, например, есть послевирусный миокардит Рашад Абышев.

Не исключено, что с погибшим юношей была аналогичная ситуация, но болезнь могла быть любой.

«Такие ситуации бывали и раньше, до ковида, когда у молодых ребят была клапанная патология сердца, связанная, например, со стафилококком. То есть это не такая уж большая редкость», — добавил он, подчеркнув, что перед возвращением к тренировкам и соревнованиям после болезни необходимо проконсультироваться с врачом и пройти обследование.

Симптомы и первая помощь

Со стороны определить, что человеку скоро станет плохо, практически невозможно. Зато сам спортсмен может отметить тревожные симптомы: внезапно появившаяся одышка, боли за грудиной и ощущение аритмии. Однако такие признаки свидетельствуют о клинической болезни и обычно выявляются на медицинских обследованиях.

Чтобы иметь возможность спасти жизнь, уверен Патрикеев, технику проведения реанимационных мероприятий должны знать не только медики, но и простые обыватели. К тому же проблемы с сердцем нередко возникают не только у спортсменов, но и у людей на улицах, в общественном транспорте. Минуты в ожидании скорой могут стоить человеку жизни.

Нужно знать простейшие действия реанимации: непрямой массаж сердца, искусственное дыхание рот в рот. Этого может вполне хватить, чтобы спасти жизнь. Нужно знать признаки клинической смерти: отсутствие дыхания, сознания, пульса на крупных сосудах. Если этого нет, нужно приступать к простейшим реанимационным мероприятиям Юрий Кремнев.

Александр Патрикеев отметил, что для сохранения здоровья при занятиях спортом обывателям достаточно не ставить рекордов, вовремя проходить медицинские осмотры и прислушиваться к самочувствию.

«Но если мы говорим о ситуациях спорта высших достижений, здесь про здоровье речь не идет», — заключил врач.