Важное 18 декабря 2022, 20:03 Франция отыграла два мяча и сравняла счет с Аргентиной в финале ЧМ-2022 Франция отыгралась со счета 0:2 в игре против Аргентины в финале ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Игроки сборной Франции забили два мяча Аргентине и сравняли счет в финальном матче чемпионата мира в Катаре. В составе французов оба раза отличился нападающий Килиан Мбаппе.

Французский нападающий забил дважды. Сначала он реализовал пенальти на 80-й минуте, а после отличился еще раз.

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Действия Мбаппе помогли сборной Франции отыграться — до этого подопечные Дидье Дешама уступали команде Аргентины. В составе южноамериканцев отличились капитан Лионель Месси и нападающий Анхель Ди Мария.

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Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Финал в Катаре стал для Месси 26-игрой на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел предыдущего рекордсмена — немца Лотара Маттеуса. Для аргентинского футболиста это уже пятый мундиаль — до этого он защищал цвета страны на турнирах в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.