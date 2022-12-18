18 декабря 2022, 20:03
Франция отыграла два мяча и сравняла счет с Аргентиной в финале ЧМ-2022
Франция отыгралась со счета 0:2 в игре против Аргентины в финале ЧМ-2022
Игроки сборной Франции забили два мяча Аргентине и сравняли счет в финальном матче чемпионата мира в Катаре. В составе французов оба раза отличился нападающий Килиан Мбаппе.
Французский нападающий забил дважды. Сначала он реализовал пенальти на 80-й минуте, а после отличился еще раз.
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Действия Мбаппе помогли сборной Франции отыграться — до этого подопечные Дидье Дешама уступали команде Аргентины. В составе южноамериканцев отличились капитан Лионель Месси и нападающий Анхель Ди Мария.
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Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
Финал в Катаре стал для Месси 26-игрой на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел предыдущего рекордсмена — немца Лотара Маттеуса. Для аргентинского футболиста это уже пятый мундиаль — до этого он защищал цвета страны на турнирах в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.
Аргентина
Франция
Чемпионат мира по футболу - 2022
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