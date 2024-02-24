24 февраля 2024, 19:57
Форвард «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина
Нападающий «Динамо» Гусев установил новый рекорд результативности сезона в КХЛ
Форвард московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд российского хоккеиста Сергея Мозякина по количеству набранных очков за один сезон регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщил «Чемпионат».
Нападающий отметился голевой передачей в матче с «Адмиралом» из Владивостока, который москвичи выиграли в овертайме со счетом 4:3.
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Таким образом динамовец набрал 86 очков по системе «гол плюс пас» в 67-й игре сезона и обошел по этому показателю Мозякина, у которого было 85 баллов в 60 встречах сезона 2016-2017 годов.
Ранее сообщалось, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину впервые с 2018 года удалось оформить результативную серию из 10 матчей в одном розыгрыше чемпионата НХЛ. Он обогнал Ришара и вышел на 64‑е место в истории НХЛ по количеству голевых передач.
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