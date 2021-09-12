ФК «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА после возвращения Божовича

В Туле ФК «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

Игра закончилась со счетом 2:2. В составе «Арсенала» отличились Евгений Марков и Иван Новосельцев. У ЦСКА забили в ворота Игорь Дивеев и Федор Чалов.

Для ЦСКА эта ничья стала первой в сезоне-2021/22. Кроме того, этот результат стал первым в истории противостояния этих клубов в официальных матчах. Еще эта игра стала первой для нового главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича.

В результате ЦСКА поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 10 очков в семи матчах. «Арсенал» занимает 15 строчку с пятью очками в семи играх.

Несколько дней назад стало известно, что бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк решил завершить тренерскую карьеру. Из активной деятельности 74-летний голландец выпал из-за перенесенного в мае COVID-19. Он подчеркнул, что не намерен возобновлять карьеру в футболе. Сборную России Хиддинк тренировал с 2006 по 2010 год. С ним футболисты показывали хорошие результаты.