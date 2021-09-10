Гус Хиддинк заявил о завершении карьеры тренера

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк решил завершить тренерскую карьеру. Из активной деятельности 74-летний голландец выпал из-за перенесенного в мае COVID-19.

Заявление Хиддинка привел сайт Voetbal International. Тренер объявил, что не вернется в сборную Кюрасао, которую возглавил в августе 2020 года. Во время болезни его заменял Патрик Клюйверт.

«Я не проявлял активность в последнее время из-за коронавируса. Я беседовал с президентом Федерации футбола Кюрасао. Мы пришли к выводу, что мне лучше остановиться на некоторое время», — сказал голландец, добавив, что команда «выходит на новую траекторию».

Тренер подчеркнул, что собирается «закончить совсем» деятельность на поприще футбола и не намерен возобновлять карьеру.

Сборную РФ Хиддинк тренировал с 2006 по 2010 год. Вместе с ним российские футболисты вышли в полуфинал Евро-2008. В 2012–2013 годах тренер работал с махачкалинским «Анжи». Его подопечными также были сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции. Хиддинк руководил мадридским «Реалом» и лондонским «Челси», испанской «Валенсией» и турецким «Фенербахче», а также нидерландским ПСВ.