Финский спортивный комментатор отказался называть Овечкина по фамилии

Спортивный комментатор финского телеканала Viasat Теро Кайнулайнен отказался называть фамилию капитана хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ходе матча НХЛ против «Питтсбург Пингвинз». Об этом сам комментатор написал на своей странице в Twitter.

Источник фото: Twitter.com/kainutero

«Я бросил себе вызов перед сегодняшним матчем НХЛ PIT vs. WSH. Я старался не упоминать имя приглашенного капитана. Я преуспел в своем вызове», — говорится в сообщении.

Для объяснения своего поведения Кайнулайнен поставил хэштег «единоличный протест» и флаг Украины.

Как сообщило издание IS, в ходе игры при появлении Овечкина комментатор делал паузы в своем выступлении или переключался на другие темы.

На следующий день, когда команда «Вашингтон Кэпиталз» играла против команды «Бостон Брюинс» Кайнулайнен стал называть Овечкина «восьмеркой» или просто «капитаном».

На минувшей неделе Александр Овечкин стал 21-м игроком НХЛ, который преодолел результат в 1400 баллов. Они рассчитываются из количества забитых шайб и количество результативных пасов. В этом сезоне на счету Овечкина числится 81 балл (43 забитые шайбы + 38 пасов) в 68 матчах.