Овечкину удалось преодолеть отметку в 1400 баллов в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 21-м ироком, которому удалось преодолеть отметку в 1400 результативных баллов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом написал RT.

Во время матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» хоккеист забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав тем самым два очка. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Всего за свою карьеру в НХЛ россиянин набрал 1401 очко. В этом сезоне на счету Овечкина числится 81 балл (43 гола + 38 ассистов) в 68 матчах.