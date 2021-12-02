Финал серии Гран-при по фигурному катанию в японском городе Осака отменят, передал ТАСС источник. Соревнования должны были бы пройти с 9 по 12 декабря.

К такому решению организаторы пришли из-за коронавируса, а именно — из-за распространения нового штамма «омикрон». Официально об этом должны объявить в ближайшее время.

От России в финал прошли шесть одиночных спортсменов и пять пар. Точнее судьба фигуристов определится уже в течение суток. Турнир могут отменить из-за желания японских властей закрыть с началом зимы границы страны в связи с новой разновидностью коронавируса. Премьер-министр Фумио Кисида объявил, что такое решение — временное.

Международный союз конькобежцев в этой ситуации уже ничего поделать не сможет, потому что вопросы пересечения границы решает исключительно Япония, о чем сообщал телеканал «Матч ТВ». Ранее фигуристы из России планировали уже в воскресенье вылететь в Японию, чтобы прибыть на место не позже 6 декабря, ведь они должны успеть пройти карантин до старта соревнований.