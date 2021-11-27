Синицина и Кацалапов выиграли золото в танцах на льду на этапе Гран-при в Сочи

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото в танцах на льду на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сочи.

Пара была в лидерах после ритм-танца. За прокат в произвольном танце им присудили 124,91 балла. Таким образом, в сумме они заработали 211,72 балла. Теперь дуэт отправится в финал Гран-при. Он пройдет 9–12 декабря в Осаке в Японии.

На втором месте оказались спортсмены из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 203,71 балла. Бронза досталась Лоранс Фурнье-Бодри и Николаю Соренсену из Канады. Они получили 191,40 балла.

Еще две российские пары не попали в первую пятерку. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли шестое место, а Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — восьмое место.