Российские фигуристы заработали максимальную квоту на Олимпийские игры

Российские фигуристы завоевали максимальную квоту в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2022 по итогам чемпионата мира в Стокгольме. Они обеспечили сборной РФ три путевки на главные спортивные соревнования.

Чтобы получить максимальную квоту, сумма мест российских фигуристов по итогам соревнований должна равняться 13 или быть меньше. Такой результат соотечественники гарантировали по итогам выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко. Однако сами фигуристы остались без медалей, они заняли пятое и восьмое места.

На Олимпиаде-2022 выступят три российских фигуриста. А на Играх в 2018 году Россию представляли два спортсмена — Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

На чемпионате мира в Стокгольме золото взял американец Натан Чен, серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма, а на третью ступень пьедестала почета поднялся его соотечественник Юдзуру Ханю.

Среди женщин чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме выиграли россиянки Анна Щербакова (233,17 балла), Елизавета Туктамышева (220,46) и Александра Трусова (217,20). Спортсменки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании и выиграли 144 тысячи долларов (11 миллионов рублей), отметило Ura.ru. Президент России Владимир Путин назвал победу отечественных фигуристок триумфальной страницей в летописи.