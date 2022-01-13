Фигуристка Валиева поставила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит на территории Таллина. Ей удалось чисто откатать свою программу, судьи оценили выступление в 90,45 балла. Это новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд тоже принадлежит Валиевой — тогда она выступила на оценку 87,42 балла. На чемпионате Европы на втором месте после короткой программы находится спортсменка из Бельгии Луна Хендрикс. Она потеснила по баллам двух россиянок — третье и четвертое место соответственно занимают Александра Трусова и Анна Щербакова.

Впереди у фигуристок прокат произвольной программы. Он пройдет в Таллине уже в субботу, 15 января. Чемпионат закроется днем позже. По его итогам будут формироваться сборные стран, которые поедут на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Камила Валиева в конце прошлого месяца выиграла чемпионат России в Санкт-Петербурге. Второе и третье место заняли Трусова и Щербакова.