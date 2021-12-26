Фигуристка Валиева поблагодарила тренеров за победу на чемпионате России

Фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании. За свою победу спортсменка поблагодарила тренеров.

«Я очень рада, что чисто откатала обе программы. Спасибо тренерам, которые терпели меня на тренировках», — сказала Валиева. Цитату привел «Спорт-Экспресс».

Фигуристка получила за произвольный прокат 193,10 балла. В сумме 15-летняя Валиева набрала 283,48 балла. Спортсменке удалось побить собственные мировые рекорды и взять золото чемпионата России. Официально рекорд мира не ратифицируют, так как результаты национальных турниров не учитываются Международным союзом конькобежцев (ISU).

Второе место на соревнованиях досталось Александре Трусовой. Фигуристка набрала 248,65 балла. Бронзу удалось взять действующей чемпионке мира Анне Щербаковой, получившей 239,56 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Петербурге с 23 по 25 декабря. В конце ноября Камила Валиева выиграла шестой этап Гран-при в Сочи. Спортсменка смогла поставить по итогам выступления мировой рекорд.