Фигуристка Валиева побила рекорд чемпионата России

Лидером короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию стала Камила Валиева. Судьи оценили прокат спортсменки в 90,38 балла, что выше мирового рекорда.

Валиева, сообщил «Спорт-Экспресс», исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад прыжков. Он состоял из тройного лутца и тройного тулупа.

Набранные 15-летней фигуристкой 90,38 балла стали результатом, который превысил мировой рекорд, уточнила газета «Известия» в Telegram. Тем не менее достижение Валиевой официально не зарегистрируют: Международный союз конькобежцев отмечает только те, что установлены на соревнованиях под своей эгидой.

Второй по итогам короткой программы стала Софья Муравьева, получившая 81,87 балла. на третьем месте — Анна Щербакова с результатом в 81,46 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. В субботу 25 декабря фигуристки представят произвольную программу.

В конце ноября Камила Валиева выиграла шестой этап Гран-при в Сочи, поставив по итогам выступления мировой рекорд.