Фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при в Сочи с мировым рекордом

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла шестой этап Гран-при в Сочи. По итогам своих выступлений спортсменка поставила мировой рекорд.

Фигуристка 27 ноября откатала произвольную программу, заработав за нее 185,29 балла. Такой результат стал новым мировым рекордом. Накануне девушке удалось стать первой в короткой программе. За выступление Валиева получила рекордные 87,42 балла. Она не допустила ни одной ошибки и исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

В сумме спортсменка заработала 272, 71 балла. Эта сумма стала лучшим результатом в мире. Второе и третье место на соревнованиях тоже достались россиянкам. Елизавета Туктамышева стала второй с 229,23 балла. Сразу за ней расположилась Майя Хромых, получившая 219,69 балла.

Этап Гран-при в Сочи стал заключительной частью соревнований. Он проходил в ледовом дворце «Айсберг» Олимпийского парка. Финал проведут в Японии с 9 по 12 декабря. Как призналась Валиева, раньше она никогда не бывала в Японии и хотела бы попробовать там суши.