Фигуристка Трусова заявила о продолжении спортивной карьеры

Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что продолжит выступать на соревнованиях. Слова спортсменки привел телеканал «Звезда».

«Я тренируюсь, готовлюсь. Увидите в следующем сезоне», — рассказала она.

Также Трусова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.

«Меня эти правила не касаются, я соревнуюсь только сама с собой. Выступлю по тем правилам, которые приняты на данный момент», — сказала 17-летняя фигуристка.

Спортсменка приняла участие в неделе легкой атлетики в Москве, выступив в дисциплине прыжков в длину, сообщил «Матч ТВ». Трусова на непрофильном виде показала результат 4,10 метров.

На прошедшей в феврале Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании.