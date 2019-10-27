Фигуристка Трусова вновь побила два мировых рекорда

Фигуристка Александра Трусова во второй раз за свою карьеру побила мировые рекорды. Она отличилась в произвольном выступлении и по сумме двух программ.

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Александра Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольном выступлении и по сумме двух программ. За произвольную она получила 166,62 балла, а по сумме двух Трусова получила 241,02 балла. Обе цифры обновили ее собственный и мировой рекорды, сообщил «Интерфакс».

Второе место заняла японка Рика Кихира, набравшая в сумме 230,33 балла, а замкнула тройку кореянка Ен Ю с 217,49 баллами.

Евгения Медведева набрала в общем 209,62 балла и заняла пятое место.

Трусова в сентябре 2019 года установила мировые рекорды на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Фигуристка впервые в жизни выступила на взрослом турнире и набрала 238,69 балла по сумме двух программ. В произвольной программе девушка получила 163,78 балла. До Трусовой максимальные результаты принадлежали Алине Загитовой (произвольная — 158,50, сумма двух программ — 238,43).