Российская фигуристка побила 2 мировых рекорда на турнире в Братиславе

Российская фигуристка Александра Трусова впервые в жизни выступила на взрослом турнире — Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Она побила два рекорда своей соотечественницы — олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Трусовой всего 15 лет.

Как сообщила «Газета.ru», подопечная тренера Этери Тутберидзе получила от судей 163,78 балла и по сумме двух программ набрала 238,69 балла. Она установила мировые рекорды в произвольной программе, а также по набранным баллам по сумме двух прокатов.

Прежний рекорд принадлежал Загитовой - 158,50 и 238,43 балла соответственно.

Трусова чисто исполнила три четверных прыжка в одной программе.

«Я очень рада, что мне в первый раз удалось на официальных соревнованиях исполнить три четверных прыжка. Но тем не менее, программу я выполнила не чисто, значит есть, над чем работать дальше», — приводит слова Трусовой после выступления «Спорт-экспресс».

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Трусову с двумя мировыми рекордами.

«Сашка — чудесная девчонка, и она ведь еще не все сделала, потому что пока почему-то в женском одиночном катании нельзя делать в короткой программе четверные прыжки, а мужчинам можно», — рассказала Тарасова РИА «Новости».

Собеседница агентства добавила, что «если убрать все „не“, то результат будет под 300 баллов».

Болельщики называют Трусову «русской ракетой».Она член сборной команды России с 2017 года. Фигурным катанием она начала заниматься в 2008 году на своей малой родине в Рязани. После переезда с семьей в Москву спортсменка продолжила тренировки. В группу Тутберидзе она попала в 2016 году.