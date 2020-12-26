Фигуристка Щербакова превзошла мировой рекорд и стала чемпионкой России

Фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Челябинске.

Спортсменка набрала 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ. В произвольной программе жюри дало ей 183,79 балла. В произвольной программе и по сумме программ девушка побила мировой рекорд. Однако результаты не будут ратифицированы: чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Мировой рекорд в произвольной программе принадлежит Александре Трусовой (166,62), по сумме программ — Алене Косторной (247,59).

Серебряную медаль завоевала Камила Валиева (254,01), третье место заняла Александра Трусова (246,37).

Щербакова выиграла чемпионат России в третий раз подряд. Девушка также двукратная победительница этапов серии Гран-при, серебряный призер финала Гран-при и чемпионата Европы.

Анна Щербакова вышла на лед 26 декабря, несмотря перенесенную недавно пневмонию.

Ранее фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли золото на соревнованиях спортивных пар на чемпионате России. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а третье — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.