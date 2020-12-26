Тарасова и Морозов взяли золото на чемпионате России в парном катании

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли золото на соревнованиях спортивных пар на чемпионате России. Турнир прошел в Челябинске.

По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 228,23 балла, из которых 80,65 балла — в короткой программе и 147,58 балла — в произвольной.

На вторую ступень пьедестала поднялись Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которым жюри дало 224,99 балла (77,48+147,51). Бронзовую медаль завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с 221,39 балла (77,01+144,38).

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, двукратные серебряные призеры чемпионатов мира, обладатели серебряных медалей командного чемпионата мира. В копилке 26-летней Тарасовой и 28-летнего Морозова две золотые, серебряные и бронзовые награды с чемпионатов Европы.

Женщины представят произвольную программу 26 декабря, начало в 17:00 по Москве. Этими выступлениями завершится соревновательная часть чемпионата России.