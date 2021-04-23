Фигуристка рассказала о постоянных ссорах между Тутберидзе и Плющенко

Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова назвала причины постоянных ссор между представителями тренерских команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Она предположила, что скоро размолвки закончатся.

Об этом фигуристка рассказала в интервью программе «Смол Ток».

«Мне кажется, это временный исторический факт. Надеюсь, в скором времени мир восстановится и победит дружба», — сказала Хохлова в интервью программе «Смол Ток» на YouTube-канале CnoptXa6.

Тренерские группы Тутберидзе и Плющенко начали конфликтовать после перехода фигуристки Александры Трусовой из одной команды в другую. Она ушла от Тутберидзе, чтобы продолжить тренироваться у Плющенко летом 2020 года, однако ссоры на этой почве продолжаются до сих пор.

Под руководством нового тренера Трусова победила на двух этапах Кубка России, заняла четвертое место на московском этапе Гран-при и бронзовым призером чемпионата РФ. Фигуристка призналась, что ей нравится работать с Плющенко. При этом в команде Тутберидзе она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, получила бронзу на европейском первенстве и серебро на национальном чемпионате.