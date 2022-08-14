Фигуристка Косторная рассказала, как от нее избавилась Тутберидзе

Тренер Этери Тутберидзе прекратила совместную работу с фигуристкой Аленой Косторной после ее перелома руки. Об этом спортсменка рассказала в интервью RT.

«Я тренировала тройной аксель, он долго не получался, потом я его все-таки выполнила и думаю: „О, как классно, сейчас второй подряд сделаю“. Успела даже крикнуть Морису Квителашвили: „Морис, смотри!“ И приземляюсь на руку. Больно было — жесть, я даже заорала. Рука опухает на глазах, пальцами не могу пошевелить, снимаю перчатку, слезы текут», — вспомнила спортсменка.

Через три недели Косторная снова сломала руку, когда сняла гипс и попыталась снова выполнять прыжки. По словам фигуристки, Тутберидзе как-то задержала ее на катке и «сказала, что нам, наверное, будет лучше расстаться».

Ранее стало известно, что сборной России по фигурному катанию в три раза сократили квоту на участие в чемпионате мира. О том, что национальная команда РФ не может подавать больше одной заявки в каждом виде программы на ЧМ 2023 года, сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).