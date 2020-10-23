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    23 октября 2020, 23:29

    Фигурист вступился за шоу «Ледниковый период»

    Алена Макаренко

    Закрывать шоу «Ледниковый период» на Первом канале не стоит. Так считает фигурист Алексей Урманов, его процитировало информационное агентство «Невские новости».

    Спортсмен смотрел только первый сезон проекта. Он не сделал исключение даже для 10-го, юбилейного, сезона. Тем не менее Урманов оценил успех ледового шоу.

    Рейтинги программы хорошие, зрители активно голосуют за полюбившиеся пары и следят за их продвижением в проекте, обратил внимание фигурист. Урманов считает, что менять шоу или закрывать его насовсем точно не стоит. Если зрителям нравится программа, нужно продолжать съемки.

    Сейчас в эфире Первого канала транслируется 10-й сезон шоу. На ледовую площадку выходят известные спортсмены в паре со знаменитостями из шоу-бизнеса — Ольгой Бузовой, Региной Тодоренко, Владом Топаловым. Хореограф и продюсер «Ледникового периода», как и в прошлых сезонах, — Илья Авербух.

    Алексей Урманов — заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион 1994 года, бронзовый призер чемпионата мира 1993, а также чемпион, серебряный и трижды бронзовый призер чемпионатов Европы.

    Ранее Авербух объяснил, почему решил приостановить «Ледниковый период»: программа в какой-то момент ему просто надоела. Вместо нее продюсер запустил шоу «Лед и пламень».