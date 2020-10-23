Фигурист вступился за шоу «Ледниковый период»

Спортсмен смотрел только первый сезон проекта. Он не сделал исключение даже для 10-го, юбилейного, сезона. Тем не менее Урманов оценил успех ледового шоу.

Рейтинги программы хорошие, зрители активно голосуют за полюбившиеся пары и следят за их продвижением в проекте, обратил внимание фигурист. Урманов считает, что менять шоу или закрывать его насовсем точно не стоит. Если зрителям нравится программа, нужно продолжать съемки.

Сейчас в эфире Первого канала транслируется 10-й сезон шоу. На ледовую площадку выходят известные спортсмены в паре со знаменитостями из шоу-бизнеса — Ольгой Бузовой, Региной Тодоренко, Владом Топаловым. Хореограф и продюсер «Ледникового периода», как и в прошлых сезонах, — Илья Авербух.

Алексей Урманов — заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион 1994 года, бронзовый призер чемпионата мира 1993, а также чемпион, серебряный и трижды бронзовый призер чемпионатов Европы.

Ранее Авербух объяснил, почему решил приостановить «Ледниковый период»: программа в какой-то момент ему просто надоела. Вместо нее продюсер запустил шоу «Лед и пламень».